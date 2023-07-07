Главные новости Юга России. Коротко

Донские аграрии приступили к сбору урожая зерновых с площади 3,5 млн га. Уборка началась в 12 районах области. Уже собраны первые 80 тыс. т зерна с 18,3 тыс. га — 0,5% от всего объема обрабатываемых полей.

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Валентин Кукин назначен замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ. К своим обязанностям новый заместитель главы администрации приступил с 7 июля. Исполняющим обязанности главы администрации Первомайского района назначен Сергей Ковшиков.

На курортах Кубани появится система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Для внедрения централизованной интеллектуальной системы видеоконтроля и аналитики из регионального бюджета выделено 1,5 млрд руб.

В Ростове запрещено купание в Темернике, в Ростовском море и Северном водохранилище. Ограничения связаны с обнаружением в водоемах холероподобной микрофлоры.

Президент России выразил обеспокоенность сокращением населения Ставрополья. В ходе рабочей встречи с главой Ставрополья Владимир Путин поднял вопросы о численности населения региона и развитии социальной инфраструктуры.

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В 2024 году начнется реновация четырех зон в центре Ростова общей площадью 16,3 га. В течение семи лет в зонах реновации с общим градостроительным потенциалом 100,8 тыс. кв. м. планируется реализовать проекты комплексного развития территорий.

Затор на въезде на Крымский мост со стороны Кубани удалось ликвидировать 5 июля. Максимальная длина затора была отмечена в понедельник утром, когда пробка растянулась на 13 км.

Губернатор Дона высказал замечания госкомпании «Автодор» по строительству обхода Аксая. Василий Голубев отметил необходимость восстановление поврежденных дорожной техникой подъездов магистрали. Отремонтировать их дорожники обещают до конца августа.

Бывший замначальника ОЭБиПК МУ МВД Новочеркасска получил условный срок. Андрей Пасенко был признан виновным в том, что в 2021 году он получил 30 тыс. руб. от подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров за обещание «закрыть глаза» на результаты проверки об исполнении контракта.

Ущерб от движения техники ЧВК «Вагнер» по улицам Ростова власти оценили в 92 млн рублей. «Ликвидация последствий продвижения военной техники по городу производилась за счет собственных средств бюджета. Планов по взысканию ущерба пока нет»,— сообщили «Ъ-Юг» в администрации.

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Глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов ушел в отставку. Как заявил бывший чиновник, решение об увольнении было обоюдным с муниципалитетом.

СЗ «Галактика» распланирует участок рядом с площадью Ленина в Ростове-на-Дону. В течение года застройщик подготовит документацию по планировке участка в границах: пер. Ашхабадский – ул. Герасименко – ул. Погодина – пр-кт Ленина.