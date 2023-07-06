В Ростове запрещено купание в Темернике из-за холероподобной микрофлоры

В реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище Ростова запрещено купание и рыбалка из-за холероподобной микрофлоры, предупреждает горожан региональное управление Роспотребнадзора.

«Углубленные лабораторные исследования микрофлоры проводятся Ростовским противочумным институтом Роспотребнадзора и РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора»,— сообщает ведомство.

Жителей Ростова в целях предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки призвали соблюдать правила гигиены, употреблять только кипяченую воду или в промышленной упаковке, соблюдать правила обработки пищи. При первых признаках инфекционных заболеваний необходимо обратиться к врачам.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Ситуация находится на контроле Управления»,— отмечается в сообщении ведомства.

Анастасия Назарова