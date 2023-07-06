«Автодор» восстановит поврежденные при строительстве обхода Аксая дороги до 1 сентября

Госкомпания «Автодор» проведет ремонт дорожного полотна шести региональных и межрайонных дорог, поврежденных спецтехникой при строительстве обхода Аксая. Работы завершат в течение двух месяцев, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

«Грузовой транспорт, задействованный в строительных работах, двигался по ряду региональных и межмуниципальных дорог. В результате тяжелая техника повредила их покрытие»,— пояснила пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

После завершения работ была составлена дефектная ведомость, по которой «Автодор» отремонтирует пострадавшие участки общей протяженностью 30,8 км. К работам дорожники приступят 10 июля.

Будут отремонтированы: дорога Аксай – хутор Большой Лог – Новочеркасск (4,1 км); дорога хутор Большой Лог – станица Старочеркасская (2,8 км); подъезд к г. Новочеркасску (4,3 км); подъезд к хутору Махин (0,8 км); магистраль «Дон» – ст. Ольгинская – хутор Верхнеподпольный (10,2 км); подъезд от автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск» к станице Ольгинской (8,6 км).

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после завершения строительства обхода Аксая он направил госкомпании «Автодор» замечания о необходимости восстановления подъездов к магистрали.

Анастасия Назарова