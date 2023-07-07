Валентин Кукин назначен замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ

Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам жилищно-коммунального хозяйства назначен Валентин Кукин. Соответствующий приказ подписан главой администрации Алексеем Логвиненко, сообщает пресс-служб администрации донской столицы.

К своим обязанностям новый заместитель главы администрации приступает с 7 июля.

Валентину Кукину 36 лет. Он — уроженец Ростова-на-Дону. В 2009 году получил диплом Невинномысского института экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция», а в 2018 году закончил Российский государственный университет правосудия с присвоением квалификации магистр по специальности «Юриспруденция».

В марте 2015 года начал работать в муниципальной инспекции администрации Новочеркасска, которую покинул в 2017 году. Затем продолжил карьеру в районных администрациях Ростова. Являлся заместителем руководителей администраций. С марта 2020 года по июнь 2023 занимал должность главы администрации Первомайского района Ростова.

Исполняющим обязанности главы администрации Первомайского района назначен Сергей Ковшиков.

Анастасия Назарова