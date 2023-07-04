Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Донские аграрии приступили к сбору урожая зерновых с площади 3,5 млн га

В Ростовской области стартовала уборочная кампания. Хозяйствам региона предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых с площади 3,5 млн га, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Уборка началась в 12 районах области. Первыми к страде приступили хозяйства в Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Орловском, Дубовском, Ремонтненском, Азовском и Неклиновском районах. Уже собраны первые 80 тыс. т зерна с 18,3 тыс. га — 0,5% от всего объема обрабатываемых полей.

«Донскими аграриями на сегодня собрано 37,9 тыс. т озимого ячменя и 41 тыс. т озимой пшеницы, а в Пролетарском районе обмолотили уже более 1,2 тыс. культур зернобобовых культур, — цитирует пресс-служба правительства региона первого заместителя губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.— Средняя урожайность составляет на данный момент 43,7 тыс. т».

В уборке задействованы 12,5 тыс. комбайнов, 12 тыс. грузовых автомобилей и 28 тыс. тракторов. Субсидии для приобретения новой сельхозтехники из бюджета региона в этом году составили около 520 млн руб.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...