Донские аграрии приступили к сбору урожая зерновых с площади 3,5 млн га

В Ростовской области стартовала уборочная кампания. Хозяйствам региона предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых с площади 3,5 млн га, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Уборка началась в 12 районах области. Первыми к страде приступили хозяйства в Пролетарском, Сальском, Песчанокопском, Орловском, Дубовском, Ремонтненском, Азовском и Неклиновском районах. Уже собраны первые 80 тыс. т зерна с 18,3 тыс. га — 0,5% от всего объема обрабатываемых полей.

«Донскими аграриями на сегодня собрано 37,9 тыс. т озимого ячменя и 41 тыс. т озимой пшеницы, а в Пролетарском районе обмолотили уже более 1,2 тыс. культур зернобобовых культур, — цитирует пресс-служба правительства региона первого заместителя губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.— Средняя урожайность составляет на данный момент 43,7 тыс. т».

В уборке задействованы 12,5 тыс. комбайнов, 12 тыс. грузовых автомобилей и 28 тыс. тракторов. Субсидии для приобретения новой сельхозтехники из бюджета региона в этом году составили около 520 млн руб.

Анастасия Назарова