СЗ «Галактика» распланирует участок рядом с площадью Ленина в Ростове-на-Дону

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на планировку и межевание участка площадью 0,55 га рядом с площадью Ленина ООО СЗ «Галактика». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Согласно документу, в течение года застройщику разрешено подготовить планировочную документацию участка в границах пер. Ашхабадский – ул. Герасименко – ул. Погодина – пр-кт Ленина – пр-кт Михаила Нагибина – ул. Нансена – ул. Шеболдаева – пр-кт Ленина.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Галактика» зарегистрировано в 1997 году. Офис компании зарегистрирован в Москве. Генеральным директором и бенефициаром предприятия выступает депутат Законодательного собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. В 2022 году выручка компании составила 3,3 млрд руб., а чистая прибыль — 175,7 млн руб.

Ранее сообщалось, что ООО Специализированный застройщик «Галактика» получило разрешение на планировку участка площадью 11,16 га и межевание участка площадью 0,6 га на пр. Ленина в Ростове-на-Дону.

Анастасия Назарова