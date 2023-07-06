На курортах Кубани появится система видеонаблюдения с распознаванием лиц

В Краснодарском крае из регионального бюджета выделено 1,5 млрд руб. на внедрение в курортных городах централизованной интеллектуальной системы видеоконтроля и аналитики, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамин Кондратьева. Планы по совершенствованию системы безопасности были озвучены в Краснодаре в ходе совещания под председательством главы Совбеза РФ Николая Патрушева.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания доложил, что в крае завершается модернизация краевой централизованной системы оповещения во всех муниципалитетах. Кроме того, глава региона рассказал, что на курортах в рамках проекта «Безопасный город» создается система видеонаблюдения, в нее будет интегрирована база данных правоохранительных органов, что позволит успешнее предупреждать правонарушения, заявил губернатор Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар