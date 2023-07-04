Полицейский прогулялся в сквере

Бывший замначальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции в Новочеркасске Андрей Пасенко был признан виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2021 году он получил 30 тыс. руб. от подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области. За эти деньги полицейский якобы обещал подрядчику «закрыть глаза» на результаты проверки об исполнении контракта. Изначально Андрея Пасенко обвинили в получении взятки, однако суд переквалифицировал обвинение на более мягкое.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Новочеркасский городской суд признал бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД "Новочеркасское" подполковника полиции Андрея Пасенко виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Ему назначено два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Изначально уголовное дело в отношении Андрея Пасенко было возбуждено следственным управлением СКР по Ростовской области по статье о получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).

Как сказано в материалах дела, будучи майором полиции и занимая должность старшего оперуполномоченного отделения по борьбе коррупцией МУ МВД России «Новочеркасское», Андрей Пасенко проводил проверку в отношении подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области ООО «Асгард». По версии следствия, он потребовал от генерального директора фирмы Виталия Фетисова 30 тыс. руб. за бездействие. В частности, полицейский пообещал не принимать меры при выявлении нарушений при исполнении "Асгардом" муниципального контракта.

Руководитель компании-подрядчика согласился с предложением, но обратился с заявлением о готовящемся преступлении в УФСБ России по Ростовской области. Позднее предприниматель встретился с полицейским возле автозаправочной станции и передал ему 30 тыс. руб. После этого борца с коррупцией задержали сотрудники УФСБ. В апреле 2022 года Новочеркасский городской суд заключил его под домашний арест.

Дело поступило в суд в марте 2023 года. Защитник Андрея Пасенко Лев Кузьменко отказался дать комментарий "Ъ-Юг", ссылаясь на адвокатскую тайну.

Вынося решение, суд переквалифицировал обвинение по статье о превышении полномочий, предполагающей более мягкое наказание. Так, за получение взятки (ч.2 ст.290 УК РФ) обвиняемому грозило до шести лет колонии, а по статье о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) - до четырех лет колонии. В итоге суд назначил полицейскому два года и два месяца лишения свободы условно.

Кристина Федичкина