Затор на въезде на Крымский мост со стороны Кубани ликвидирован

Глава министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что по состоянию на середину дня 5 июля автомобильной очереди у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет. Максимальная длина затора была отмечена в понедельник утром – тогда пробка растянулась на 13 км.

В ходе вчерашнего совещания с участием президента РФ Владимира Путина губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация на подъезде к мосту находится под контролем, власти принимают меры, чтобы помочь автомобилистам переждать затор. Министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил о том, что министерство транспорта совместно с Федеральной службой безопасности провело комплекс работ по расширению досмотровой инфраструктуры со стороны Краснодарского края и Республики Крым, а также по оптимизации процесса досмотра. В первоочередном порядке рассматриваются вопросы расширения паромных перевозок через Керченский пролив, в том числе с привлечением кораблей ВМФ. Также для разрабатывается сухопутный маршрут в Крым через новые территории РФ.

Анна Перова, Краснодар