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Власти Ростова не будут взыскивать ущерб с ЧВК «Вагнер» за повреждение дорог

Администрация Ростова-на-Дону пока не планирует взыскать ущерб в размере 92 млн руб. с ЧВК «Вагнер». Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Ликвидация последствий продвижения военной техники по городу производилась за счет собственных средств бюджета. Планов по взысканию ущерба пока нет. Город самостоятельно справился с ремонтом дорог»,— пояснил собеседник.

Как сообщалось ранее, в результате движения танков по улицам донской столицы было повреждено12 тыс. кв. м. дорог и 210 кв. м. тротуаров. Также пострадали трамвайные пути и пять единиц дорожной техники. Ущерб в дорожно-транспортной отрасли администрация оценила в 28,8 млн руб., а стоимость поврежденной техники составила 63,7 млн руб.

Анастасия Назарова

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