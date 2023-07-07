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Президент России выразил обеспокоенность сокращением населения Ставрополья

В ходе рабочей встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с президентом России Владимиром Путиным, глава государства обратил внимание губернатора на снижение численности населения региона. Подробности беседы представлены в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

В ходе доклада главы Ставрополья о социально-экономическом развитии края, Владимир Путин обратил его внимание на ряд вопросов, нуждающихся в решении.

«Беспокоит сокращение численности основного населения»,— сказал президент.

Губернатор пояснил, что на ситуацию повлияла пандемия ковида, 7 тыс. человек умерли. Также рождаемость снизилась с 32 тыс. в год до 26 тыс. в год.

«Вы знаете, есть конкретные вещи, на которые нужно обратить внимание: это количество врачей скорой помощи — меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос, который требует уже вашего внимания!»,— отметил Владимир Путин.

Владимир Владимиров пояснил, что региональные власти ведут работу по увеличению количества врачей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По программе обновления первичного звена здравоохранения на ремонт и строительство больниц и поликлиник в крае ежегодно направляют около 4,5 млрд руб.

«Есть еще один проект — это строительство и реновация школ. Надо, конечно, на это обратить внимание... Чего вы там запускаете? 63% в неудовлетворительном состоянии.Запускать нельзя!»,— также отметил президент.

Губернатор Ставрополья ответил, что сейчас также ведется работа по обновлению учебных заведений.

«Если все, дай бог, получится, мы предполагаем, что к 2026 году точно отремонтируем 131 школу»,— рассказал губернатор.

Анастасия Назарова

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