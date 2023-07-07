Автомобилисты растаможили проблемы

Растаможка машины в Киргизии может повлечь проблемы: автовладельцы рискуют лишиться либо транспортного средства, либо ощутимой суммы. Как пишет Autonews, потенциально тысячи авто, которые ввезли в Россию по параллельному импорту из Китая через Киргизию, могут оказаться вне закона, поскольку оформлялись по заниженной стоимости. Под угрозой не только китайские, но и европейские или японские машины, купленные в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автоперегонщики, как поясняют специалисты, пользуются тем, что киргизские таможенники зачастую не сопоставляют цены на автомобили, прописанные в декларациях, с рыночными. В результате в этой азиатской республике растаможить транспортное средство можно гораздо дешевле, чем в других странах Евразийского экономического союза, поясняет основатель компании Rucars Роман Рассудков:

«Есть определенные схемы, лазейки, которые позволяют в некоторых случаях сэкономить, и это несет определенные риски. У вас могут отозвать ПТС с СБКТС, регистрацию, снять машину с учета, попросить доплатить таможенные пошлины и платежи, которые вы не покрыли, в зависимости от авто. Это могут быть какие-то бензиновые транспортные средства, электромобили с гибридами. В разных странах разные условия и платежи. В зависимости от того, какое это авто, сколько стоит, каждый решает сам, как ему выгоднее его привезти».

Российские власти начали проверки законности ввоза автомобилей, растаможенных через Киргизию, около трех месяцев назад, сообщает Autonews со ссылкой на источник. Пока это не привело к массовым последствиям, уточняет издание. Владелец Check in Armenia Арарат Мардоян рассказал “Ъ FM”, что слышал о проблемах с партией автомобилей, ввезенных через Киргизию:

«Я лично видел декларацию, в которой была указана несоответствующая сумма. Знаю пострадавших, это не физлица, а юрлица. Автомобили по заниженной стоимости были растаможены, а потом возникли проблемы при постановке их на учет на территории РФ».

Как отмечают юристы, россиянину, который приобрел подобным образом растаможенный автомобиль, придется доплатить остаток пошлины. В противном случае паспорт его транспортного средства аннулируют, что означает запрет на эксплуатацию машины. В теории пострадавший может попробовать доказать в суде, что он не знал о незаконном растаможивании, отмечает управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский:

«Под незаконно ввезенным понимается не только тот товар, который был ввезен сокрытием от таможенного оформления, но и тот, на который были предоставлены недействительные документы. В частности, это типичная ситуация. Например, мы товар за рубежом купили за 100 руб., а на таможне показали, что за 50 руб., соответственно, с этой стоимости заплатили таможенные платежи. Вот такое перемещение считается незаконным.

Если таможенная служба устанавливает данные обстоятельства, а также тот факт, что лицо, которое приобрело товар, знало или должно было знать о незаконности перемещений, то таможенные платежи возлагаются на него. Соответственно, не факт, что платить будет человек, который вез товар через границу, могут прийти и к покупателю. Практика распространена, в РФ она доходит уже до судов. Разрешаются эти споры по-разному.

Все зависит от того, удается ли лицу, которое купило продукцию, доказать, что оно не знало и не должно было знать о незаконности перемещения».

При этом специалисты отмечают, что самые серьезные проблемы могут возникнуть, если в автомобиле обнаружатся технические несоответствия. Например, выяснится, что машина не отвечает российским требованиям безопасности и экологии. В таком случае могут навсегда запретить ею пользоваться.

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Яна Загоровская