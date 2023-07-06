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Коммерсантъ FM
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Импортный алкоголь в России может подорожать на 10% из-за курса рубля

Крупные импортеры алкоголя из-за ослабления рубля вынуждены повышать цены на свою продукцию, рассказали источники «Ъ» на рынке. Стоимость напитков в июле может увеличиться в пределах 10%. Рестораторы отмечают, что цены уже индексировала Московская пивоваренная компания (МПК; крупный дистрибутор, работающий в том числе с брендами Peroni, Tsingtao и др.)

В МПК заявили «Ъ», что с 17 июля планируют повышение цен из-за роста курса валют на 6–8%. По данным источников «Ъ» на рынке, пересмотреть цены может и Simple Group. В то же время, по словам президента группы Максима Каширина, у Simple «не было и не планируется глобального повышения цен на ассортимент». Однако компания намерена «внимательно следить за динамикой курса рубля в июле и августе». При этом господин Каширин допустил точечные повышения «в случае поставок по новым ценам от поставщиков».

По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, при курсе 100 руб./€ существенного роста цен не будет, но ситуация может измениться, если он превысит 120 руб. Александр Липилин отметил, что в настоящее время рынок достаточно сильно затоварен из-за рекордного завоза в последние кварталы 2022-го и в начале 2023 года.

Из данных, которые есть у «Ъ», следует, что по итогам периода с начала января по конец мая текущего года импорт алкогольных напитков без учета ЕАЭС вырос на 46% год к году, до 206,14 млн л. Поставки вина увеличились на 43%, до 167,54 млн л, а ввоз крепких напитков вырос на 73%, до 38,59 млн л год к году.

Сегодня, 6 июля, в ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 100 руб. впервые с марта 2022 года. Курс доллара рос до 92,6 руб. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева связывала ослабление курса российской валюты с изменением торгового баланса. Она отмечала, что регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок.

О возможном подорожании импортного алкоголя — в материале «Ъ» «Слаборублевые напитки».

Милена Костерева

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