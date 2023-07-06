Евро превышал 100 рублей

Курс евро превысил 100 руб. в ходе торгов на Мосбирже. В последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне в марте 2022 года. Доллар впервые с марта 2022 года стоит больше 92 руб.

К 7:23 курс евро достиг 100,31 руб. Европейская валюта выросла на 1,3 руб. с начала торгов 6 июля. Курс доллара укрепляется еще сильнее — на 1,6 руб., до 92,6 руб. Юань вырос на 18 коп., до 12,72 руб.

Евро около 8:30 снизился до 99,48 руб./€, однако вскоре вновь превысил 100 руб./€. По данным на 8:49, евро торгуется по 100,3 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее на этой неделе связала ослабление курса российской валюты с изменением торгового баланса. Она отмечала, что регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок.

О росте обменных курсов — в материале «Ъ» «Наличествует подорожание токсичных валют».

Леонид Уварчев