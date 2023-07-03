Рубль настроен негативно

За прошлую неделю доллар подорожал почти на 5 руб. и добрался до отметки в 89 руб. Евро на Мосбирже торговался по 98 руб. Участники рынка отмечали, что это слишком дорого, и национальная валюта в реальности не настолько слаба. 3 июля доллар оценивается в 89,20 руб., а евро — в 97 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Однако и на этой неделе негативная динамика может сохраниться, говорят эксперты. Почему? Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг считает, что причин несколько:

«Если мы посмотрим на фундаментальный уровень, то реальный курс очень сильно снизился, что в принципе не соответствует даже простому сопоставлению динамики инфляции, например. То есть у нас дифференциал роста цен не такой значительный, чтобы предопределить такое серьезное ослабление.

Тем не менее предложение валюты оказалось значительно ниже, чем спрос. Спрос при этом достаточно быстро вывел курс за уровень 85,5 руб. С одной стороны, это может говорить о том, что в конце последнего торгового дня его попытались очень сильно приподнять, чтобы где-то зафиксироваться, стабилизироваться, выйти в какой-то боковой тренд. Но все-таки пока, мне кажется, что спекулятивный потенциал не исчерпан до конца. В начале недели мы вполне можем увидеть курс доллара за 90 руб. Но опять же чем выше мы поднимаемся, то можем и достаточно быстро опуститься, скажем. В общем, мы можем еще чуть-чуть ослабеть, но все-таки июль закончим в районе 87 руб. за доллар».

Резкое ослабление рубля началось после мятежа ЧВК «Вагнер». В начале недели динамика курса была умеренной из-за налогового периода, когда экспортеры продавали валюту повышенными объемами. Однако, как только этот процесс завершился, доллар и евро стали дорожать больше чем на 1 руб. в каждую торговую сессию.

Власти реагируют на ситуацию довольно сдержанно. Зампред ЦБ Алексей Заботкин, например, заявил, что не видит рисков для финансовой стабильности. Хотя всего за полгода национальная валюта обесценилась уже на 27%. Перед регулятором сейчас стоит сложный выбор, где любое решение может только навредить, рассуждает главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:

«В теории ЦБ может сделать очень много для того, чтобы остановить ослабление курса. Это, во-первых, продажа валюты. Во-вторых, регулятор способен ужесточить ограничения на потоки финансового капитала. Например, снизить максимальный размер месячных переводов для физических лиц, но здесь вопрос в том, является ли это лекарство хуже болезни.

То есть если Банк России начнет исчерпывать свои международные резервы их юаневую часть, не окажемся ли мы в более тяжелом положении через год, когда эти резервы будут в значительной мере исчерпаны. Или если мы начнем неожиданно ужесточать регулирование потоков с капиталом, не приведет ли это к тому, что наоборот физические лица увидят, что это окно закрывается, и не начнут еще более агрессивно покупать валюту и выводить средства, пока такая возможность есть.

Главный инструмент — это процентная ставка. С учетом нашей новой структуры финансовых рынков, где нерезидентов теперь почти нет, вот эта волатильность становится более агрессивной и ЦБ должен использовать процентные ставки гораздо более агрессивно, чем раньше для того, чтобы останавливать эти движения и вернуть доверие к рублю. Вероятность повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов составляет примерно 50%, и она растет. То есть повышение в июле, скорее всего, станет консенсусом в ближайшие две недели».

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Иван Якунин