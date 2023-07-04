Курс доллара по итогам торгов составил 89 рублей

Курс доллара на закрытии торгов на Московской бирже составил 89,18 руб., повысившись на 48 коп. за день. Евро подорожал до 97,24 руб. (+0,60), курс юаня поднялся до 12,33 руб. (+0,15).

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Индекс МосБиржи по итогам торгов составил 2808,22 пункта (+0,51%), индекс РТС — 987,43 пункта (-0,55%).

В середине дня курс доллара на Мосбирже превышал 90 руб., евро — 98 руб. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок, которые могли бы повлиять на курс рубля. По ее словам, курс рубля снижается в том числе из-за изменения торгового баланса.

Мария Федотова