Медведев: мятеж Пригожина никак не изменил отношение граждан к службе в зоне СВО

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» не повлиял на отношение россиян к службе в зоне спецоперации. По его словам, за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек. Об этом господин Медведев рассказал на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев подчеркнул, что российские «контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства» (цитата по ТАСС). По словам господина Медведева, темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1,4 тыс. человек в день.

«По данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды ВС принято более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе около 109 тыс. человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту»,— рассказал он.

Сегодня, 4 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По словам главы государства, а настоящее время «народ России сплочен как никогда».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости», воспринятый российскими властями как вооруженный мятеж. Бойцы ЧВК установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько российских регионов. Вечером 24 июня сообщалось, что ситуация урегулирована при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы развернули колонны и ушли в полевые лагеря. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Народ не прислушался к ''Вагнеру''».

Полина Мотызлевская