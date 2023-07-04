Медведев: в первом полугодии в ряды ВС РФ принято более 185 тыс. человек

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ряды вооруженных сил (ВС) России с 1 января по 4 июля принято более 185 тыс. человек. Об этом он заявил на совещании по вопросам доукомплектования ВС контрактниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды ВС принято более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе около 109 тыс. человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту»,— сообщил господин Медведев.

В результате принятых мер темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1,4 тыс. человек в день, также заявил зампред Совбеза. «Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО»,— отметил он. По словам Дмитрия Медведева, только за последнюю неделю контракт с ВС подписали почти 10 тыс. человек.

На встрече с военными корреспондентами 13 июня президент Владимир Путин говорил, что с начала года ВС РФ пополнились более 150 тыс. военнослужащими по контракту. «Мы, начиная с января этого года, а фактически начали работу по заключению контрактов с контрактниками, сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тыс., а вместе с добровольцами — 156 тыс. человек»,— сказал господин Путин.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию, уголовное дело предполагается закрыть.

Подробнее читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова