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Коммерсантъ FM
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Главные новости за 3 июля. Белгород, Курск, Воронеж, Тамбов, Липецк, Орел

Акционеры ПАО «НЛМК» на общем собрании «в соответствии с рекомендацией» совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Избирательная комиссия Воронежской области завершила прием документов от кандидатов на губернаторские выборы. В кампании будут участвовать не более пяти человек.

Бывший ректор Тамбовского госуниверситета Владислав Юрьев признан банкротом.

В Лискинский райсуд Воронежской области передано уголовное дело предпринимателя Руслана Харсиева, обвиняемого в мошенничестве при строительстве автодорожного тоннеля под железнодорожными путями в Лисках.

Воронежские власти подсчитали, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» в регионе пострадали четыре человека, были повреждены более 20 домов, хозпостройки и автомобили.

Липецкий облсовет удовлетворил заявление о сложении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Олега Токарева, который может принять участие в довыборах депутата Госдумы от региона.

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство регионального управления СКР и отправил в СИЗО на два месяца полковника полиции Сергея Червонцева, обвиняемого в коррупции.

Группа «Готэк» заявила о завершении сделки по покупке у австрийской Mondi производства упаковки под Липецком.

Белгородские власти заявили об улучшении инвестиционных показателей, несмотря на «действия ВСУ вдоль границы».

Бывшие главные специалисты управления капстроительства Орла признаны виновными в получении взятки: Дмитрию Ступаеву назначено десять лет лишения свободы со штрафом в 26 млн руб., а Михаилу Бирюкову — семь лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 13 млн руб.

При обстреле ВСУ курской Елизаветовки ранение получил механизатор сельхозкомплекса «Победа», погибли животные.

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