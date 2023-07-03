Главные новости за 3 июля. Белгород, Курск, Воронеж, Тамбов, Липецк, Орел

Акционеры ПАО «НЛМК» на общем собрании «в соответствии с рекомендацией» совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
Избирательная комиссия Воронежской области завершила прием документов от кандидатов на губернаторские выборы. В кампании будут участвовать не более пяти человек.
Бывший ректор Тамбовского госуниверситета Владислав Юрьев признан банкротом.
В Лискинский райсуд Воронежской области передано уголовное дело предпринимателя Руслана Харсиева, обвиняемого в мошенничестве при строительстве автодорожного тоннеля под железнодорожными путями в Лисках.
Воронежские власти подсчитали, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» в регионе пострадали четыре человека, были повреждены более 20 домов, хозпостройки и автомобили.
Липецкий облсовет удовлетворил заявление о сложении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Олега Токарева, который может принять участие в довыборах депутата Госдумы от региона.
Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство регионального управления СКР и отправил в СИЗО на два месяца полковника полиции Сергея Червонцева, обвиняемого в коррупции.
Группа «Готэк» заявила о завершении сделки по покупке у австрийской Mondi производства упаковки под Липецком.
Белгородские власти заявили об улучшении инвестиционных показателей, несмотря на «действия ВСУ вдоль границы».
Бывшие главные специалисты управления капстроительства Орла признаны виновными в получении взятки: Дмитрию Ступаеву назначено десять лет лишения свободы со штрафом в 26 млн руб., а Михаилу Бирюкову — семь лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 13 млн руб.
При обстреле ВСУ курской Елизаветовки ранение получил механизатор сельхозкомплекса «Победа», погибли животные.