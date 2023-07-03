Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На выборы губернатора Воронежской области выдвинулись пять человек

Избирательная комиссия Воронежской области завершила прием документов от кандидатов на губернаторские выборы. Документы предоставили пять человек.

Основным кандидатом считает действующий глава региона Александр Гусев, который выдвинулся от «Единой России». Также в выборах будут участвовать координатор реготделения ЛДПР Павел Большов, председатель реготделения «Родины» Игорь Борисов, глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев и волонтер СРЗП Ярослав Тарасов.

В выборах также планировала участвовать партия «Новые люди», однако воронежский депутат Госдумы и глава реготделения 29-летний Антон Ткачев, которого прочили в кандидаты, не достиг необходимого возраста в 30 лет.

Теперь выдвинутым кандидатам необходимо собрать 252 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав районов и городских округов не менее чем в 26 муниципалитетах. Листы поддержки необходимо представить в облизбирком в период с 16 июля до 26 июля.

Подробнее о грядущих выборах читайте в материале «"Я человек командный, дисциплинированный"».

Иван Недокопов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...