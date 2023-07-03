Начальника управления по вопросам миграции воронежского главка МВД Червонцева отправили в СИЗО на два месяца

Ленинский райсуд Воронежа 30 июня удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета России (СКР) и отправил в СИЗО начальника управления по вопросам миграции областного главка МВД, полковника полиции Сергея Червонцева. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения избрана на два месяца — по 27 августа включительно.

По данным «Ъ-Черноземье», господину Червонцеву вменяется получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, — восемь лет лишения свободы. Фабулу обвинения в СКР не раскрывают.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в адвокатском сообществе говорят, что Сергей Червонцев не признает вину. Оперативники ФСБ и сотрудники СКР задержали полицейского в конце прошлой недели. В региональном главке МВД сообщили «Ъ-Черноземье», что по факту возбуждения уголовного дела в отношении полковника полиции проводится служебная проверка. «При подтверждении вины должностное лицо понесет наказание в установленном законом порядке»,— констатировали в управлении.

Сергей Толмачев

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