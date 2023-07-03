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Белгородские власти заявили об улучшении инвестиционных показателей, несмотря на «действия ВСУ вдоль границы»

За первый квартал 2023 года инвесторы вложили 33 млрд руб. в реализацию проектов в Белгородской области. Об этом сообщил замминистра экономического развития и промышленности региона Максим Гусев на совещании в облправительстве 3 июля.

По его данным, в сравнении с январем–мартом 2022 года объем инвестиций вырос на 3% с 32 млрд руб. Всего власти ожидаются 212,4 млрд вложений в этом году — в прошлом сумма равнялась 193,6 млрд.

На начало года в регионе было реализовано 149 проектов, которые обошлись инвесторам в 311 млрд руб. К 1 июля инвестиционный портфель увеличился до 154 проектов с объемом вложений 312 млрд. Стоимость каждого из них составляет более 100 млн руб. Наибольшую долю «традиционно» составляют проекты горно-металлургической (170 млрд) и агропромышленной (89 млрд руб.) отраслей. Еще 51 млрд вложено в развитие промышленного комплекса. При этом по плану было 155 проектов общей стоимостью 315 млрд руб.

По словам Максима Гусева, «в связи с санкционным давлением и нарушением договоренностей по поставке оборудования» по одному проекту будут скорректированы сроки его реализации: «При этом проект не приостановлен и будет реализован с учетом корректировки некоторых параметров». Что это именно за проект, господин Гусев не раскрыл.

К концу года планируется довести количество проектов в инвестиционном портфеле до 162 с общим объемом вложений 325 млрд руб. План по инвестициям к 2030 году составляет 363 млрд руб.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что несмотря на существенные трудности, «связанные с действиями ВСУ вдоль границы», инвестиционная деятельность идет по намеченным планам.

По данным облправительства, ГК «Эфко» реализует пять проектов по созданию производства растительного мяса, биотехнологического производства сладких белков и «ряда других» с суммой инвестиций более 57 млрд руб. и созданием 560 рабочих мест. С одной из структур «Транспорт будущего» на Петербургском международном экономическом форуме в юине 2023 года заключено соглашение о создании производства беспилотников на 40 млрд руб. Также на ПМЭФ заключено соглашение с холдингом «Владмива» о строительстве центра челюстно-лицевой и пластической хирургии за порядка 415 млн руб. В числе приоритетных крупных инвестпроектов региона власти еще называют проекты Старооскольского завода автотракторного электрооборудования имени А.М. Мамонова, компаний «Скиф-М», «Промзапчасть», «Пикфарма-Хим», «Сэлвим», АПХ «Зеленая Долина» и ЗАО «Томмолоко». Общий объем инвестиций в них составляет около 76 млрд руб. Их реализация создаст в регионе более 1,6 тыс. рабочих мест.

О помощи властей пострадавшим от украинских обстрелов предприятиям читайте «Ъ-Черноземье» «Миллионы пройдут по границе».

Алина Морозова

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