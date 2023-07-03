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Бывшие сотрудники управления капстроительства Орла получили суровые сроки за взятку

Заводской райсуд Орла вынес приговор бывшим главным специалистам городского управления капитального строительства, признав их виновными в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону, Дмитрию Ступаеву назначено десять лет лишения свободы со штрафом в 26 млн руб., а Михаилу Бирюкову — семь лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 13 млн руб. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима, они лишены права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что вечером 26 ноября 2021 года один из осужденных, действуя по договоренности с соучастником, получил от представителя подрядчика 650 тыс. руб. за совершение незаконных действий по внесению в акты о приемке выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах Орла, недостоверных сведений об объемах выполненных работ, не соответствующих фактическим, и за их подписание.

Уголовное дело рассматривалось с ноября 2022 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Толмачев

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