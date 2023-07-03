Липецкий облсовет прекратил полномочия члена избиркома Олега Токарева

Липецкий областной совет удовлетворил заявление о сложении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Олега Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Решение было принято 3 июля, на внеочередной сессии облсовета, проходившей в заочном формате. Депутаты рассматривали письменное заявление 58-летнего Олега Токарева о сложении полномочий, которое он подал ранее. В голосовании участвовали 32 человека, абсолютным большинством голосов было принято решение об удовлетворении заявления.

Олег Токарев является директором муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» в Липецке. В избирком был выдвинут по предложению бюро президиума центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Избирком состоит из 14 членов с правом решающего голоса: семь человек назначает губернатор, еще семь — облсовет.

Липецкие коммунисты связывают уход господина Токарева из избиркома с его возможным участием в сентябрьских дополнительных выборах в Государственную думу. На них будет определена замена скончавшегося весной депутата Николая Борцова. От «Единой России» на выборы выдвинут спикер облсовета Дмитрий Аверов, от КПРФ — депутат Сергей Токарев. В липецком обкоме коммунистов говорят, что отставка Олега Токарева является обязательной и формальной процедурой для его участия в выборах: «На спойлера, очевидно, возлагаются большие надежды».

Алина Ковалева, Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте