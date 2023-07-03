При обстреле ВСУ курской Елизаветовки ранение получил механизатор сельхозкомплекса «Победа», погибли животные

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях обстрела со стороны Украины Глушковского района. В нем сразу восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке, в которой разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа». По аграрному предприятию было три прямых попадания, уточнил глава региона. В результате легкое ранение получил механизатор.

Как написал в своем телеграм-канале господин Старовойт, механизатору врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация мужчине не потребовалась. При этом на «Победе» есть погибшие животные, точное их число власти пока не назвали.

В том же районе ВСУ четырежды атаковали село Веселое. Из-за прилетов в населенных пунктах Веселовского сельсовета было нарушено электроснабжение. «Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению»,- пообещал господин Старовойт.

Ранее 3 июля он рассказывал об обстреле села Троицкое в Кореневском районе. В местной школе были выбиты окна. Никто из граждан не пострадал. Власти планируют провести ремонт в образовательном учреждении сразу, как только позволит оперативная обстановка.

Последний раз о раненых в результате обстрелов ВСУ власти Черноземья сообщали 18 июня.

Владимир Зоркий