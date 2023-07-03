Бывший ректор Тамбовского госуниверситета Владислав Юрьев признан банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом как физического лица депутата облудмы и бывшего ректора Тамбовского государственного университета имени Державина (ТГУ) Владислава Юрьева. Это следует из судебной документации.

Процедура реструктуризации долгов введена до 23 ноября 2023 года. финансовым управляющим утвержден член Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Дмитрий Агапов.

Владиславу Юрьеву 66 лет. Он родился в 1956 году в Тамбове. В 1978 году окончил Плодоовощной институт имени Мичурина (сейчас — Мичуринский государственный аграрный университет). Там же после службы в армии начал преподавательскую карьеру. С 1982 года работал в Тамбовском педагогическом институте (сейчас — ТГУ). В 1995 году возглавил вуз, был ректором до 2015 года. В 2007 году был избран по списку «Единой России» в Госдуму, но передал мандат Алексею Плахотникову, который сейчас является мэром Котовска. С 2011 году избирался депутатом облдумы. В 2016–2021 годах работал там на постоянной основе первым вице-спикером. Сейчас — депутат без отрыв от постоянного места работы. С 2022 года занят в Центре экономических исследований рыбного хозяйства Росрыболовства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».

С иском о банкротстве Владислава Юрьева в конце 2022 года обратился Россельхозбанк. Долг бывшего ректора составлял на тот момент 29 млн. В реестр требований кредиторов включены эти средства, а также два дома и два земельных участка по договорам об ипотеке (о залоге недвижимости). По одному из них требования касаются четырехэтажного дома площадью 799,8 кв. м и 5,8 га земли, по другому — двухэтажного дома на 188,6 кв. м и земли на 1,5 тыс. кв. м.

О росте числа граждан-банкротов в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В людях растет несостоятельность».

Иван Недокопов

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