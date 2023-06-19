Голикова: студенты из числа участников спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение в вузах

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что участники военной операции на Украине будут поступать в высшие учебные заведения по отдельной квоте. Тех участников спецоперации, которые уже учатся в вузах на платном отделении, переведут на бюджетное обучение «в приоритетном порядке».

«Участники специальной военной операции будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 годах»,— сообщила госпожа Голикова в ходе оперативного совещания премьер-министра России Михаила Мишустина со своими заместителями.

Кроме того, участники боевых действий на Украине получат возможность бесплатно обучаться на подготовительном отделении в вузах. Такие же льготы предполагается распространить и на родственников российских медиков, скончавшихся от коронавируса «при исполнении трудовых обязанностей». Соответствующие поправки в законодательство и распоряжения будут подготовлены в преддверии летней волны поступления в образовательные учреждения.

23 мая Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам поддерживать студентов, участвовавших в спецоперации, или их детей. Так, ведомство призвало предоставлять им материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочки для оплаты обучения. 25 мая Высшая школа экономики (ВШЭ) сообщила, что по решению ректора вуза Никиты Анисимова будет обучать участников специальной военной операции на Украине и членов их семей на бесплатной основе сверх установленной государством квоты за свой счет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов