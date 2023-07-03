Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России до 3,2%

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что инфляция в России начала замедляться. По его словам, сейчас она составляет 3,2%.

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«После роста потребительских цен в марте—апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%»,— сказал господин Силуанов на заседании комитета по бюджету в Госдуме (цитата по ТАСС).

граждан хоть и снизились на 1% в целом по году, но в IV квартале прошлого года начали показывать положительные темпы, и начиная с IV квартала прошлого года темпы роста в плюсовой зоне. Безработица в текущем году продолжала свой понижательный тренд»,— сказал он.

Целевой уровень Центрального банка по инфляции — 4%. По прогнозу ЦБ, к концу года инфляция может достигнуть 4,5–6,5%. 30 июня заместитель председателя Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику, отмечал, что на заседании совета директоров 21 июля регулятор может повысить ключевую ставку. Сейчас она 7,5%.

По данным Минэкономики России, на неделе с 20 по 26 июня инфляция выросла с 2,96% до 3,21%. По оценкам Росстата, недельная инфляция за этот период ускорилась до 0,16% после 0,02% неделей ранее.

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Олеся Павленко