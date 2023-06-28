Годовая инфляция в России за неделю выросла до 3,21%

Недельная инфляция в России за период с 20 по 26 июня ускорилась до 0,16% после 0,02% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в России подросла с 2,96% до 3,21%, следует из доклада Минэкономики «О текущей ценовой ситуации».

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,3%. Подорожали морковь — на 4,2%, картофель — на 4,1%, столовая свекла и яблоки — на 1,5%. Снизились цены на репчатый лук — на 3,9%, помидоры — на 2,4%, белокочанную капусту — на 1,0%, бананы — на 0,9%, огурцы — на 0,2%.

Также выросли цены на мясо кур — на 1,4%, сахар-песок — на 1,0%, мясные консервы для детей — на 0,6%, сухие молочные смеси для детей — на 0,5%, овощные консервы для детей — на 0,4%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детей — на 0,3%, говядину, баранину, вареные колбасы, сливочное масло, рис и печенье — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономкласса самолета выросла на 1,4%. Средняя стоимость проживания в гостиницах категории 4–5 звезд — на 0,7%, в двухзвездных гостиницах — на 0,6%, проживание в однозвездных гостиницах и мотелях, путевки в санатории — на 0,5%, проживание в трехзвездных гостиницах — на 0,4%.

Совет директоров Банка России на заседании 9 июня сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом Центробанк допустил повышение ставки из-за проинфляционных рисков.

Анастасия Ларина