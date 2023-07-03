Какого цвета вода в дожде

Внимание общества к тому или иному статистическому показателю — явление сложно формализуемое и еще сложнее объяснимое. Так, почти невозможно понять, например, почему номинальный курс рубля к корзине валют более всего беспокоил людей в момент, когда возможности использования валюты населением России и объемы потребления импорта падали, при восстановлении же импорта курс — как реальный, так и номинальный — волновать людей мгновенно перестал. Отчего квартальная динамика ВВП «год к году» в РФ меньше интересует кого-либо, чем динамика квартал к кварталу, мы уже давно перестали предполагать: так уж здесь заведено. Мы можем лишь поделиться своими соображениями, по которым мы в последние годы «сдвигали фокус» в отношении инфляции,— в последние месяцы, когда, казалось бы, это было самым важным показателем, нас она интересовала все меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По традиции сошлемся на мысли сторонних экспертов — в данном случае аналитиков ЦМАКП, на прошлой неделе собравших в аналитической записке в единую картину несколько составляющих ответа на вопрос, который можно переформулировать так: «Почему инфляция в 2022 году росла так быстро, а потом так же быстро падала?» Ответы, в том числе ответы ЦМАКП, на этот вопрос мы обсуждали весь последний год, они довольно сложны — в формировании индекса цен в данном случае участвовало не менее трех процессов, сопоставимых по масштабу, каждый со своей динамикой,— и вряд ли их стоит воспроизводить. Но в логичном продолжении вопроса — «А что дальше?» — ответ ЦМАКП нам кажется удачным по форме, причем не в тексте (там нам кажется верным все, что написано,— инфляция будет расти, сдерживаясь внешним спросом, на который влияет возможный мировой циклический кризис, и ростом внутреннего рынка, покинутого частью мировых поставщиков), а графически.

Мы мало писали о том, что происходит, а тем более будет происходить с инфляцией, в силу того, что нынешняя ситуация с импортом и экспортом РФ нестационарна. Объем импорта РФ (это первый график в отчете ЦМАКП) — в сравнении с объемами 2018–2020 годов выше и, видимо, будет стремиться еще выше. Объемы и стоимость экспорта (второй график) значимо ниже докризисных. Однако известно, что по крайней мере отчасти это экспорт товаров, произведенных в 2020–2022 годах, в период проблемной логистики. Рациональных предположений о том, каким будет импорт в следующие год-два, больше, чем предположений о том, что будет с экспортом, а детали конкретного сценария будут давить на курс и в итоге на цены в РФ. В такой ситуации инфляция конкретного месяца — почти флуктуация. Чем ближе будет более или менее стационарная ситуация — тем больше будет иметь смысл об этом писать.

И, полагаем мы, тем менее интересно это будет читать — неопределенность сократится. Что же, это не наша проблема.