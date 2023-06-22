Антенны у них не той системы

Как стало известно “Ъ”, Минпромторг направил в Следственный комитет России (СКР) материалы о фактах возможного мошенничества со стороны входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн "Автоматика"» при выделении субсидии. Около 300 млн руб. предприятие получило в качестве компенсации за разработку антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Однако ведомственная проверка показала, что за результат своей работы «Автоматика» фактически могла выдать приобретенные в Китае антенные комплексы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» было заключено 15 июня 2021 года. В период с 2021 по 2024 год в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» концерн несколькими траншами должен был получить субсидию в размере 400 млн 746 тыс. руб. По условиям соглашения «Автоматика» обязалась самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах — в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. До этого подобные устройства на базе фазированных антенных решеток активно использовались лишь в военной области — в радиолокационных комплексах и системах противоракетной обороны, а также космической связи. Гражданское применение тормозилось из-за сложности и дороговизны производства.

Предполагается, что новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе и через Wi-Fi, и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники, а также получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видео-конференц-связи, IP-телефонии, мониторинговой информации.

В октябре 2021 года исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко сообщил о том, что образец антенной системы уже проходит опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования. По его словам, при создании антенных систем были использованы передовые технические решения, позволяющие значительно расширить возможности комплексов спутниковой связи на транспорте. «Наличие бесперебойной высокоскоростной связи повысит комфорт пассажиров и сделает поездки безопаснее. Данные системы также могут быть востребованы для контроля и управления беспилотным транспортом»,— приводит слова господина Евтушенко на своем сайте концерн «Автоматика».

В августе 2022 года «Ростех» представил уже всю линейку антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. В этом году планировалось организовать серийное производство комплексов.

Однако проведенная Минпромторгом проверка, которая, по данным “Ъ”, завершилась в мае 2023 года, установила, что в разрабатываемых продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у «Автоматики» отсутствуют, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения.

На момент окончания проверки Минпромторг успел перечислить «Автоматике» порядка 300 млн руб., после чего дальнейшие выплаты были приостановлены. По данным “Ъ”, в переданных в СКР материалах говорится о том, что за свою разработку концерн «Автоматика» фактически выдал купленные в Китае антенные комплексы.

В Минпромторге подтвердили “Ъ” лишь сам факт проверки, воздержавшись от обсуждения ее результатов.

В концерне «Автоматика», куда ведомство направило соответствующий акт, с выводами выездной комиссии, по данным источника “Ъ”, не согласны и добровольно возвращать уже полученные 300 млн якобы не собираются. В «Ростехе» обсуждать претензии Минпромторга отказались. Не стали комментировать ситуацию и в СКР.

Олег Рубникович