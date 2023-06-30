Главные новости Юга России. Коротко

Ростов-на-Дону 24 июня был занят бойцами ЧВК «Вагнер». Около 05:00 утра в субботу в Ростов-на-Дону вошла колонна военной техники, которая заблокировала городскую территорию рядом со штабом Южного военного округа. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в обстрелах позиций ЧВК и объявил «Марш справедливости». Президент Владимир Путин назвал эти действия предательством. Тем же вечером отряды ЧВК «Вагнер» покинули Ростов после переговоров Евгения Пригожина с главой республики Беларусь Александром Лукашенко.

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Власти Ростова восстановили часть дорог после прохождения военной техники «Вагнера». Ликвидировано 85% разрушений полотна, вызванных прохождением военной техники по городским улицам в минувшие выходные.

Губернатор Ростовской области опроверг информацию о поддержке ЧВК «Вагнер» ростовчанами. «Я думаю, что это инсинуации,— рассказал Василий Голубев,— причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму».

На Дону определены 12 зон КРТ с градостроительным потенциалом 2,3 млн кв. м. По информации властей, по трем из 12 участков уже заключены договоры комплексного развития территорий. О каких конкретно зонах идет речь, в сообщении правительства не указано.

Объем необходимых инвестиций в реконструкцию санаториев Кавминвод составляет 50 млрд рублей. В Кавминводах из 124 санаториев 40% нуждаются в реконструкции. Они принадлежат, как правило, федеральным ведомствам и профсоюзам.

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Защита обвиняемого в смертельном ДТП бывшего кубанского судьи Юрия Захарчевского просила закрыть процесс. Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении автоаварии со смертельным исходом.

СЗ «Южный» распланирует участок площадью 338,1 га в районе Гребного канала в Ростове. Застройщик должен подготовить проект в течение одного года с момента издания постановления о разрешении планировки. Разрешение на планировку и межевание территории в районе Южного подъезда к Ростову и ул. Пойменной, выданное в 2021 году ООО «Фитнес Индустрия», признано утратившим силу.

Экс-начальнику новочеркасского ГИБДД ужесточили наказание до девяти лет по делу о взятках с подчиненных. Суд повторно рассмотрел уголовное дело экс-начальника отдела ГИБДД Новочеркасска Евгения Ганзенко о получении взяток от подчиненных за общее покровительство по службе. Срок бывшему полицейскому ужесточен до девяти лет колонии.

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Апелляция увеличила срок экс-министру донского ЖКХ Андрею Майеру до пяти лет заключения. Отбывать срок экс-чиновник будет в колонии общего режима. Ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функцией представителя власти сроком на три года.

Уральская компания TEN выкупила строительный бизнес Sminex-Интеко в Ростове. В группу компаний «Интеко» входят строительные предприятия, завод по производству ЖБИ-панелей и подразделения по управлению недвижимостью. Сегодня холдинг возводит 300 тыс. кв. м жилых площадей в Левенцовском районе (кварталы «5 элемент» и «Левенцовка Парк»).

На обновление социальной инфраструктуры сел в Адыгее направлено 1,3 млрд рублей. В текущем году на строительство и ремонт 28 социальных объектов на сельских территориях Адыгеи направлено 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики. Часть объектов уже на завершающем этапе реализации.