Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СЗ «Южный» распланирует участок площадью 338,1 га в районе Гребного канала в Ростове

ООО СЗ «Южный» получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка площадью 338,1 га в районе Гребного канала в Ростове-на-Дону. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Застройщик должен подготовить проект в течение 1 года с момента издания документа. В постановлении упоминается, что разрешение на планировку и межевание территории в районе Южного подъезда к Ростову и ул. Пойменной, выданное в 2021 году ООО «Фитнес Индустрия», признано утратившим силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Южный» зарегистрировано в Новочеркасске в 2021 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем и директором предприятия является Алексей Томи. Он также является совладельцем ООО СЗ «Донстрой», ООО СЗ «Альянс Групп», ООО СЗ «Альфа Строй», ООО «Еврострой».

Как сообщалось ранее, ООО «Фитнес Индустрия» в январе 2022 года заявила о планах строительства крупнейшего на юге центра триатлона на левом берегу реки Дон. Для этих целей компания получила от администрации города разрешение на межевание территории под застройку 155 га. Инвестиции в проект должны были составить от 400 млн до 800 млн руб. Владелец ООО «Фитнес Индустрия» Игорь Иткин сообщил «Ъ-Юг», что проект заморожен, отказавшись пояснить причины.

«Разрешение на планировку и строительство действовало до 2023 года. Дальше мы его не продлевали»,— пояснил предприниматель.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...