СЗ «Южный» распланирует участок площадью 338,1 га в районе Гребного канала в Ростове

ООО СЗ «Южный» получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка площадью 338,1 га в районе Гребного канала в Ростове-на-Дону. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Застройщик должен подготовить проект в течение 1 года с момента издания документа. В постановлении упоминается, что разрешение на планировку и межевание территории в районе Южного подъезда к Ростову и ул. Пойменной, выданное в 2021 году ООО «Фитнес Индустрия», признано утратившим силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Южный» зарегистрировано в Новочеркасске в 2021 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем и директором предприятия является Алексей Томи. Он также является совладельцем ООО СЗ «Донстрой», ООО СЗ «Альянс Групп», ООО СЗ «Альфа Строй», ООО «Еврострой».

Как сообщалось ранее, ООО «Фитнес Индустрия» в январе 2022 года заявила о планах строительства крупнейшего на юге центра триатлона на левом берегу реки Дон. Для этих целей компания получила от администрации города разрешение на межевание территории под застройку 155 га. Инвестиции в проект должны были составить от 400 млн до 800 млн руб. Владелец ООО «Фитнес Индустрия» Игорь Иткин сообщил «Ъ-Юг», что проект заморожен, отказавшись пояснить причины.

«Разрешение на планировку и строительство действовало до 2023 года. Дальше мы его не продлевали»,— пояснил предприниматель.

Анастасия Назарова