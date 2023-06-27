Власти Ростова восстановили часть дорог после прохождения военной техники

В Ростове отремонтированы участки на ул. Большой Садовой, пр. Шолохова, пр. Театральном, ул. Пушкинской, пер. Островском. Ликвидировано 85% разрушений полотна, вызванных прохождением военной техники по городским улицам в минувшие выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Следующая фотография 1 / 5 Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

По информации градоначальника, ведется также ремонт тротуаров. В городе остается один участок, где дорожники не успели довести до конца восстановление покрытия — на пр. Буденновском.

«Дорожное покрытие отфрезеровали, но дождь не позволил провести работы по укладке нового асфальта. Как только просохнет поверхность, дорожные службы завершат восстановительные работы»,— пояснил глава администрации.

Как сообщалось ранее, военная техника повредила 10 тыс. кв. м. дорожного покрытия в Ростове 24 июня. Власти города предупредили, что для восстановления дорог потребуется два дня.

Анастасия Назарова