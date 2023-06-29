Объем необходимых инвестиций для реконструкции санаториев Кавминвод составляет 50 млрд рублей

Для реконструкции санаториев Кавказских Минеральных Вод властям региона потребуется 50 млрд руб., сообщил в ходе совещания по вопросам развития туризма с президентом России министр экономического развития Максим Решетников. Информация опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В ходе заседания, министр экономического развития доложил президенту Владимиру Путину о проблемах и возможностях развития туризма на Северном Кавказе.

«В Кавминводах из 124 санаториев 40% нуждаются в реконструкции. Они принадлежат, как правило, федеральным ведомствам и профсоюзам»,— рассказал господин Решетников.

Он отметил, что по подсчетам федеральных властей, объем средств, необходимых для обновления здравниц Кавминвод, превышает сумму в 50 млрд руб. в разы. У бюджета региона при этом, средств на данные цели не хватает. Поэтому федеральные власти намерены передавать санатории частным инвесторам, которые смогут реконструировать объекты.

«Привлечение инвесторов должно быть максимально прозрачно и исключительно на открытых конкурсах. Вырученные средства предлагаем направить на поддержку других объектов санаторно-курортной инфраструктуры, которым будет сложно подыскать инвесторов»,— сообщил Максим Решетников.

Анастасия Назарова