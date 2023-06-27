Апелляция увеличила срок экс-министру донского ЖКХ Андрею Майеру до пяти лет заключения

Апелляционная инстанция по уголовным делам Ростовского областного суда изменила приговор бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрею Майеру с трех лет и пяти месяцев до пяти лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского областного суда.

Отбывать срок экс-чиновник будет в колонии общего режима. Также Андрею Майеру запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функцией представителя власти, а также с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», в марте текущего года бывший чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий при благоустройстве парков «Вересаево» в Ростове и парка в городе Зверево. Подсудимый свою вину не признал, защита подала апелляционную жалобу. Так как по совокупности времени, проведенного в СИЗО, срок заключения истек, 20 июня Андрей Майер должен был выйти на свободу.

У дверей СИЗО его встретили оперативники, сообщившие, что он вновь задержан по подозрению в совершении ряда эпизодов превышения полномочий, повлекших перерасход бюджетных средств в размере 289,8 млн руб. Сейчас Андрей Майер отправлен под арест на срок один месяц.

Анастасия Назарова