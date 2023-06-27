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Уральская компания TEN выкупила строительный бизнес Sminex-Интеко в Ростове

Компания из Екатеринбурга «TEN девелопмент» приобрела строительный бизнес девелопера Sminex-Интеко в Ростове, сообщает «РБК Екатеринбург» со ссылкой на директора компании Юрия Романовича. Руководитель компании не раскрыл стоимость активов в Ростовской области.

В пресс-службе Sminex-Интеко информацию подтвердили, пообещав дать более подробный комментарий позднее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЭН-Девелопмент» зарегистрирована в 2013 году в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства. Директором компании является Юрий Романович. Владеет предприятием Сергей Трофимов. В управлении у ООО «ТЭН-Девелопмент» находится ряд компаний-застройщиков.

Как сообщалось ранее, компания Sminex планировала продать ростовский девелоперский холдинг «Интеко» за 3 млрд руб. «Интеко» — один из крупнейших застройщиков Ростова. В группу компаний входят строительные предприятия, завод по производству ЖБИ-панелей и подразделения по управлению недвижимостью. Сегодня холдинг возводит 300 тыс. кв. м жилых площадей в Левенцовском районе (кварталы «5 элемент» и «Левенцовка Парк»).

Как стало известно в текущем году, холдинг также планирует строительство жилого района рядом с Ростовским морем. Здесь будет возведено 900 тыс. кв. м жилья. Площадь района составит 76 га. Объем инвестиций в проект составит 60 млрд руб.

«По продукту, который в основном строится в Ростове, и по способам его реализации это, наверное, уровень Екатеринбурга лет 10–15 назад. Средний ценник — в районе 100–110 за кв. м, у нас мы таких цен давно уже не наблюдаем»,— цитирует «РБК Екатеринбург» слова Юрия Романовича.

Он также отметил, что в Ростовской области спрос на жилье сохраняется.

Анастасия Назарова

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