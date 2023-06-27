Гаишник проехал по судам

Суд повторно рассмотрел уголовное дело экс-начальника отдела ГИБДД Новочеркасска Евгения Ганзенко о получении взяток от подчиненных за общее покровительство по службе. Дело было возбуждено в 2020 году, спустя два года экс-полицейского приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии. Однако это решение было отменено вышестоящими инстанциями после заявлений прокуратуры о мягкости назначенного наказания. При повторном рассмотрении срок бывшему полицейскому ужесточен до девяти лет колонии. В суде обвиняемый отрицал вину, настаивая, что деньги шли на хозяйственные нужды отдела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Бывший начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Евгений Ганзенко признан виновным в получении взяток от подчиненных. Новочеркасский городской суд назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн руб. Кроме того, осужденный лишен звания майора полиции и права занимать определенные должности на госслужбе в течение пяти лет после отбытия наказания.

Уголовное дело в отношении Евгения Ганзенко было возбуждено в 2020 году. По версии следствия, в ноябре 2019 года он потребовал от подчиненного Ивана Вакуленкова ежемесячно собирать с коллег и передавать ему по 150 тыс. руб. за покровительство и попустительство по службе. По подсчетам следователей, всего с ноября 2019 по февраль 2020 годов Евгений Ганзенко получил 600 тыс. руб. Также, по версии следствия, Евгений Ганзенко солгал троим сотрудникам, что им ошибочно начислены премии, после чего потребовал передать ему “ошибочные» 130 тыс. руб.

Майора обвинили в получении взятки в крупном размере и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и заключен под стражу в марте 2020 года, потом его перевели под домашний арест.

На суде Евгений Ганзенко не признал вину. Он заявил, что никогда не требовал денег от подчиненных и никому не покровительствовал. При этом в ходе предварительного следствия экс-полицейский показал, что собирал с подчиненных деньги, но тратил их на нужды отдела, в частности оплачивал работу секретаря и уборщицы. По второму эпизоду Евгений Ганзенко утверждал, что ошибочно начисленные его подчиненным премии он вернул сотрудникам бухгалтерии по их требованию.

В феврале 2022 года Новочеркасский горсуд приговорил Евгения Ганзенко к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. руб. за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, более мягкая квалификация) и мошенничество. Суд счел недоказанным, что Ганзенко получил 600 тыс. руб. взяток от всех сотрудников отдела, но установил, что в 2019 году экс-полицейский все-таки получил от одного подчиненного 70 тыс. руб. Также суд признал верными выводы следствия по второму эпизоду о мошенничестве с премиями.

В мае 2022 года апелляционная инстанция Ростовского облсуда оставила приговор Новочеркасского горсуда без изменения. Однако, Четвертый кассационный суд по требованию прокуратуры (она настаивала на ужесточении наказания) направил дело на новое апелляционное рассмотрение в облсуд, который, в свою очередь, вернул его в Новочеркасский горсуд, обязав пересмотреть эпизод со взяткой.

В итоге экс-полицейскому назначено девять лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть снова обжалован в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина