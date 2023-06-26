На обновление социальной инфраструктуры сел в Адыгее направлено 1,3 млрд рублей в 2023 году

В текущем году на строительство и ремонт 28 социальных объектов на сельских территориях Адыгеи направлено 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики. Часть объектов уже на завершающем этапе реализации.

По информации властей, всего на финансирование мероприятий в рамках нацпроектов выделено более 20 млрд руб. Контрактация по данным мероприятиям практически завершилась. Кассовое исполнение достигло 39%.

«Все стройки в рамках нацпроектов и госпрограмм необходимо завершить в намеченные сроки и доводить до логического завершения. Зачастую причиной замечаний является несогласованность действий различных служб и ведомств. При реализации новых проектов заранее нужно продумывать всю логистику и благоустройство возле новых объектов строительства»,— приводит пресс-служба правительства комментарий главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Анастасия Назарова