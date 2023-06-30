О влиянии военных действий на экономику приграничных российских регионов и перспективах восстановления там деловой активности “Ъ” рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Буклемишев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Олег Буклемишев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Какое влияние близость боевых действий и связанные с этим происшествия могут оказать на экономику Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей? Стоит ждать снижения валового регионального продукта (ВРП)?

— Очевидно, что роста экономики в этих регионах ждать неоткуда, хотя сейчас численные оценки сделать очень сложно. Статистические данные по ВРП регионов появляются с более чем годовой задержкой. К тому же есть вопросы как к объективности этого показателя, делящего единый процесс производства между регионами, так и к самой статистике.

Потребительская активность вблизи зоны боевых действий не может не отличаться от нормальной. В таких условиях потребители прежде всего думают, как дожить до завтрашнего дня. Любые крупные траты, например покупка квартиры, становятся бессмысленными под обстрелами, если это только не автомобиль, который приобретается, чтобы уехать.

Не исключаю, что в такой ситуации отдельные предприятия могут получать положительные результаты, но к экономическому росту региона в целом это не ведет.

Отток трудоспособного населения, переезд компаний и, как следствие, общее смещение экономической активности на расстояние от границы уже наблюдается. Полностью этот эффект, видимо, еще не реализован, и его значение предстоит оценить. Люди бегут, предприниматели мигрируют. Те, кто остается, зачастую просто не имеют альтернативы.

— В каком из этих регионов негативные эффекты будут более выраженными и какие отрасли могут больше всего пострадать?

— Дать точные оценки сейчас невозможно. Но важно подчеркнуть, что негативные последствия не ограничатся перечисленными приграничными регионами, а проблемы охватывают гораздо более широкую территорию.

Не вчера и даже не позавчера введены ограничения на полеты в 11 городов, а это усложняет логистику, как следствие, торговлю и производство. Можно посмотреть на низкий уровень заполняемости отелей и ресторанов в Крыму, где экономика в большой степени зависит от туристов. Сегодня полеты на полуостров невозможны, а пляжи превращаются в оборонительную полосу.

— Можно ли при оценке негативного эффекта военных действий на экономику отдельных регионов опираться на какой-то подобный опыт?

— Нет, каждый подобный случай слишком специфический. Последний крупный военный конфликт в густонаселенной зоне Европы был в бывшей Югославии, но и там не было ведения боевых действий на протяжении фронта под тысячу километров.

— Насколько длительным может оказаться негативный эффект и с какого момента стоит ждать восстановления?

— В любой экономической деятельности важно понимать, что завтра ситуация будет стабильна и ты сможешь продолжить работу. Поэтому простого прекращения боевых действий при достижении точки равновесия, которая не устроит ни одну из сторон, для восстановления экономической активности будет недостаточно. Нужна уверенность в завтрашнем дне, гарантии, что боевые действия больше не возобновятся.

— А как такую уверенность можно вселить?

— Боюсь, это не ко мне вопрос, а к военно-политическим аналитикам. Устойчивый мир требует гарантий. Чаще всего это разгромное поражение одной из конфликтующих сторон, признанное легитимным всеми участниками процесса и не подразумевающее скорого возобновления прежних притязаний.

Интервью взял Анатолий Костырев