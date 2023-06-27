Хоккеисты вышли в парк

Участок парка Энгельса в центре Екатеринбурга разрешили использовать для нужд академии хоккея «Спартаковец», которая находится по соседству. На территории площадью 3,2 тыс. кв. м не нашли историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, поэтому согласно проекту экспертизы в границах участка появится подготовительный центр для начинающих хоккеистов. Сейчас парк закрыт на реконструкцию, которой занимается УГМК. Часть жителей города и депутатов возмущены предстоящей застройкой парка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало результаты проверки парка имени Энгельса в Екатеринбурге на наличие объектов культурного наследия «в целях выноса городских инженерных сетей» из-под здания первой очереди спортивной школы олимпийского резерва «Академия хоккея “Спартаковец”», которая расположена рядом с парком.

Парк Энгельса, расположенный в границах улиц Малышева — Бажова — Сони Морозовой — Энгельса, был открыт в 1925 году на месте бывшей Малаховской площади, которую в народе называли Веселой («в окружающих ее домах было немало публичных домов и притонов»). Сама Малаховская площадь в 1860–1870-е годы представляла собой кочковатое болото с небольшим озерком. Официальное открытие сада имени Энгельса состоялось 26 июля 1925 года. С мая 2023 года парк закрыт на реконструкцию, которой занимается УГМК.

В мае — июне археологический отряд ООО «ЦИКИ “Астра”» (Челябинск) провел обследование территории участка, говорится в материалах экспертизы. Выяснилось, что проверяемый участок представляет парковую зону, на его территории произрастают крупные деревья, преимущественно тополя. В западной части участка расположена парковка, чуть восточнее — детская площадка. В восточной части также расположена детская площадка. Археологического материала и признаков археологических объектов не выявлено.

В связи с этим эксперты пришли к выводу, что границы особо охраняемой природной территории парка могут быть изменены, а участок может быть использован под хозяйственное освоение. Согласно документации , в границах обследуемого участка расположится вторая очередь подготовительного центра для начинающих хоккеистов академии хоккея «Спартаковец». Ранее здание хотели построить рядом с парком Энгельса — на месте парковки между академией «Спартаковец» и спортивной школой №3, но в сентябре 2019 года стало известно, что проект не прошел экспертизу.

Категорически против застройки парка выступает депутат думы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев. «Это небольшой парк, один из немногих парков, расположенных прямо в центре. Меня пугает то, что есть некоторая несогласованность. Сейчас существует три силы: горожане, которые отстаивают парк, УГМК, которые хотят сделать его лучше, и третья сила, которая хочет отрезать часть территории»,— пояснил он «Ъ-Урал».

Депутат рассказал, что написал запросы в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и сейчас ждет ответа. «Я категорически против застройки парка. Я бы понял, если бы это было сделано публично, собрали людей, показали, как будет и почему, а люди ответили, что они хотят сделать. Парк на Опалихинской был сделан по пожеланиям людей, в парке 22-го Партсъезда учтены желания людей. Почему здесь нельзя так сделать?»,— возмутился господин Киселев.

По его словам, в результате могут возникнуть протесты. «На меня уже вышли экологи, местные жители. Это должен быть урок для всех: прежде чем делать что-то — нужно посоветоваться с жителями»,— отметил депутат.

Работы по реконструкции парка Энгельса должны быть завершены до конца 2023 года. В рамках благоустройства оборудуют детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтируют освещение и систему ливневой канализации. Кроме того, будут срублены 20 аварийных деревьев и посажено около 1 тыс. новых растений. Также на свое место вернется отреставрированный локомотив 157С-063, который более 30 лет являлся визитной карточкой парка.

В УГМК ранее отмечали, что последний ремонт в парке был в 2008 году. Сейчас в нем темно, опасно и неудобно: нет освещения, затопленные дорожки, устаревшее игровое оборудование.

«Я видел проект УГМК, проект неплохой, они говорят, что это будет подарок городу, поскольку все они делают за свой счет. Они собираются делать дренаж, ведь там по весне по колено воды, все деревья гниют, и это очень плохо влияет на корневую систему. Они будут поднимать дорожки, делать активности, которые нужны людям, и сохранят исторические вещи. Например, там всегда стоял паровоз, его отремонтируют и поставят обратно»,— добавил господин Киселев.

Масштабные изменения ждут весь квартал. Так, на улице Сони Морозовой, 180 (напротив «Спартаковца») сносят административное здание — по данным «Ъ-Урал», территорию готовят под строительство жилого дома. В прошлом году рядом с парком Энгельса, где ранее располагался екатеринбургский Суворовско-Нахимовский кадетский клуб, открылся Центр лучевой диагностики клиники «УГМК-Здоровье».

Диана Сунагатуллина, Анна Капустина