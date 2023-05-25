Парк Энгельса в Екатеринбурге закрыли на реконструкцию

В Екатеринбурге на реконструкцию закрыли парк им. Фридриха Энгельса в Октябрьском районе. В пресс-службе администрации города «Ъ-Урал» заявили, что работы должны быть завершены до конца 2023 года.

В рамках благоустройства в парке оборудуют детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтируют освещение и систему ливневой канализации. Кроме того, будут срублены 20 аварийных деревьев и посажены около 1 тыс. новых растений. Также спустя почти 10 лет отсутствия на свое место вернется отреставрированный локомотив 157С-063.

Напомним, реконструкцией парк Энгельса займется Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). В компании ранее отмечали, что последний ремонт в парке был в 2008 году. Сейчас в нем темно, опасно неудобно: нет освещения, затопленные дорожки, небезопасное и устаревшее игровое оборудование.

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