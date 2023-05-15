Реконструкцией парка Энгельса в Екатеринбурге займется УГМК

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) займется реконструкцией екатеринбургского парка Энгельса (Октябрьский район), сообщил генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев на заседании совета по сохранению и развитию культурного наследия города.

По словам Ильи Бондарева, последний ремонт в парке был в 2008 году. Сейчас в нем темно, опасно неудобно: нет освещения, затопленные дорожки, небезопасное и устаревшее игровое оборудование.

«Хотим сделать удобно и безопасно. Будем освещать дорожки. Важно, чтобы не оставалось темных мест. Демонтируем старые постройки, а на их месте поставим новые детские площадки»,— заявил господин Бондарев. В парке будут установлены новые качели и крытые комплексы, отремонтированы входы и выходы. Все безопасные деревья будут сохранены, а также высадят более 1 тыс. кустарников и цветов. Будет решаться вопрос с подтоплением дорожек.

Напомним, Екатеринбург рискует остаться без федеральной поддержки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», если в голосовании по выбору парка, нуждающегося в благоустройстве, не примут участие минимум 250 тыс. человек. Всего свои голоса оставили 66 тыс. горожан. Парк имени Энгельса (Октябрьский район) набрал более 8 тыс. голосов.

Полина Хабарова, Катерина Якушева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте