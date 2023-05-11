В центре Екатеринбурга рядом с садом Энгельса сносят здание ради строительства жилого дома

В центре Екатеринбурга на ул. Сони Морозовой, 180 приступили к сносу административного здания. Площадку недалеко от сада им. Энгельса огородили забором. По данным «Ъ-Урал», территорию готовят под строительство жилого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Сунагатуллина / Коммерсантъ Фото: Диана Сунагатуллина / Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал» сейчас демонтируют трехэтажное здание. Напротив площадки располагается академия хоккея «Спартаковец».

Отметим, что команда T+T Architects опубликовала в своих соцсетях конкурсную концепцию жилого комплекса в Екатеринбурге, расположенного на территории бывшего Уральского Института экономики, управления и права (на ул. Сони Морозовой), общей площадью проектирования 0,84 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 4 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, земельный участок по данному адресу находится в частной собственности. «Ранее (в 2022 году) комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки была установлена территориальная зона Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)», — пояснили в мэрии.

Мария Игнатова, Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте