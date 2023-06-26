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Коммерсантъ FM
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Крашенинников: ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Согласно принятым Госдумой законам, приговоренные к тюремному сроку не смогут заключать контракты с ЧВК, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, «уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана»,— пояснил господин Крашенинников (цитата по «Интерфаксу»).

До 1 июля бойцы добровольческих формирований обязаны подписать контракты с Минобороны. В мае депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Также он позволяет заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны). Госдума приняла закон 20 июня.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что с января прекратил набор заключенных. По его словам, к 18 июня 32 тыс. заключенных «убыло домой» в связи с окончанием контракта с частной военной компанией. В мае господин Пригожин заявил, что из 50 тыс. набранных заключенных в боях за Бахмут погибло примерно 20% (около 10 тыс. человек).

Лаура Кеффер

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