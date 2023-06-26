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Коммерсантъ FM
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Минкульт Украины отрицает планы вывезти мощи из Киево-Печерской лавры в Европу

Министр культуры Украины Александр Ткаченко опроверг заявление главы российской разведки Сергея Нарышкина, который сообщил о планах властей Украины вместе с ЮНЕСКО вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры в Европу. По словам министра, все культурные ценности останутся на Украине.

Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ

«Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас в отношении Лавры,— защитить ее от русского мира и окончательно удостовериться, что все наши украинские сакральные реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все украденное Россией придется вернуть»,— написал министр в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Ранее сегодня Сергей Нарышкин заявил, что «западные разорители гробниц» хотят присвоить «бесценные святыни Русского мира» и вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры. По словам господина Нарышкина, после этого «решимость» России довести «до конца» спецоперацию на Украине «стала только тверже».

Доступ к двум пещерам Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, был закрыт 21 марта. Украинская комиссия должна была провести ревизию мощей и определить состояние «культурных ценностей».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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