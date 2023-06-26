Нарышкин: Украина и ЮНЕСКО вывезут мощи из Киево-Печерской лавры в Европу

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что власти Украины договорились с ЮНЕСКО вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры в музеи Европы для их сохранности. По мнению господина Нарышкина, так «западные разорители гробниц» присвоили «бесценные святыни Русского мира». По его словам, после этого «решимость» России довести «до конца» спецоперацию на Украине «стала только тверже».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Глобалистские элиты, известные своей страстью присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины»,— приводит слова Сергея Нарышкина его пресс-служба (цитата по ТАСС). «По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов"»,— добавил он.

Как считает господин Нарышкин, вывоз святых мощей для их сохранности — логичное продолжение истории «спецоперации» по «тайному» вывозу с Украины древнейших византийских икон при посредничестве ЮНЕСКО и швейцарской НПО «Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов». С 14 июня эти иконы выставлены в Лувре в Париже.

«Западные разорители гробниц забывают, что это для них похищенные реликвии — всего лишь дорогостоящие "артефакты", а для Русского мира — это бесценные святыни, мы будем их возвращать и обязательно вернем»,— сообщили в СВР.

«Для нашей страны защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже»,— добавили в службе.

Доступ в Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи, закрыли 21 марта, чтобы украинская комиссия по выявлению сохранности музейных экспонатов определила состояние «культурных ценностей».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина