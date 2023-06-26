Главные новости к утру 26 июня

Стоимость проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» выросла примерно до $25 млрд с первоначально заявленных $21,3 млрд, узнал «Ъ». Рост затрат вызван переходом на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии. Увеличение стоимости будет покрыто за счет инвестиций акционеров, однако, вероятно, без участия французской TotalEnergies. Подробнее

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили ситуацию в России и ход боевых действий. Переговоры также провели министры обороны Алексей Резников и Ллойд Остин.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО в случае появления Евгения Пригожина в Белоруссии. Основатель ЧВК «Вагнер» должен отправиться туда в рамках соглашения по урегулированию мятежа в РФ.

Токио выразил Москве протест из-за закона о Дне Победы над милитаристской Японией. С 2023 года он будет отмечаться 3 сентября.

Клиентов банков, ранее сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в государственную Единую биометрическую систему, выяснил «Ъ». Всего в рамках импорта госсистема может получить 75 млн образцов. Однако клиенты вправе отказаться от передачи своих данных. Подробнее

Суд в Приморье перевел шамана Александра Габышева на более мягкое лечение.

Спортивный бренд Puma привлек в российское подразделение руководителя из-за границы, узнал «Ъ». Гендиректором стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах. О возможных причинах

Правоцентристская партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах Греции. Партию возглавляет Кириакос Мицотакис, который работал премьером до мая 2023 года. Он сегодня, 26 июня, будет приведен к присяге.

О предстоящих 26 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».