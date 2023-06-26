Главные анонсы 26 июня

Совета Госдумы соберется на заседание.

Мособлсуд огласит приговор Александру Мавриди, обвиняемому в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и похищении адвоката.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В Вашингтоне начнутся переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении.

В Литве пройдет рабочий визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Военного комитета адмирала Роба Бауэра.

В Минске запланирована встреча президента страны Александра Лукашенко с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

С 26 по 28 июня в Брестской области Белоруссии пройдут учения территориальных войск, в ходе которых будет задействован отряд народного ополчения.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».