Главные анонсы 26 июня

Совета Госдумы соберется на заседание.
Мособлсуд огласит приговор Александру Мавриди, обвиняемому в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и похищении адвоката.
В Нью-Йорке состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
В Вашингтоне начнутся переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении.
В Литве пройдет рабочий визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Военного комитета адмирала Роба Бауэра.
В Минске запланирована встреча президента страны Александра Лукашенко с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
С 26 по 28 июня в Брестской области Белоруссии пройдут учения территориальных войск, в ходе которых будет задействован отряд народного ополчения.
Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».