Правоцентристы Мицотакиса вновь выиграли парламентские выборы в Греции

Правоцентристская партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах Греции. Партию возглавляет Кириакос Мицотакис, который работал премьером до мая 2023 года. Он сегодня, 26 июня, будет приведен к присяге.

«Новая демократия» по итогам подсчета почти всех голосов набрала больше 40,5% голосов, передает AFP. Партия сможет самостоятельно сформировать правительство. «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» экс-премьера Алексиса Ципраса (2015–2019) получила меньше 18%.

«Народ дал нам надежное большинство. Основные реформы будут проводиться быстро»,— сказал господин Мицотакис.

Выборы в Греции прошли в 2023 году во второй раз. В мае правящая партия «Новая демократия» одержала уверенную победу, но не смогла получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Тогда выборы проходили по простой пропорциональной системе. Накануне, 25 июня, выборы прошли по усиленно-пропорциональная системе, которая предполагает бонус в виде 20–50 дополнительных мест в парламенте.

Подробнее об участниках — в материале «Ъ» «Партия премьера победила уверенно, но недостаточно».

Леонид Уварчев